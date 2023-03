Il capitano del Milan Primavera Coubis 'sceglie' l'Italia: convocato dalla Nazionale u20

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

In attesa dei Mondiali che si disputeranno in Indonesia il prossimo mese di maggio, l'Italia under 20 si prepara ad affrontare le ultime due gare del Torneo Otto Nazioni. Il primo appuntamento è per giovedì 23 marzo alle ore 18.00 a Stavanger contro la Norvegia, mentre lunedì 27 alle 15 all'impianto "Lungobisenzio" di Prato (diretta streaming sito FIGC) ci saranno i pari età della Germania.

Convocati da Carmine Nunziata 23 giocatori, tutti nati nel 2003 ad eccezioni di Cher Ndour e Gabriele Guarino. Prima chiamata in assoluto per il milanista Coubis, oltre che per Matteo Prati (Spal) e Flavio Paoletti della Sampdoria.

Raduno fissato a domenica 19 marzo in un hotel di Grassobbio (Bergamo).