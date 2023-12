Milan Primavera al terzo posto in classifica dopo il ko contro il Verona

Quarta sconfitta in campionato per il Milan Primavera, che ora è al terzo posto in classifica dopo 15 giornate alle spalle di Inter e Lazio.

La squadra di Abate ha ospitato venerdì il Verona alla Puma House of Football, ha perso 3-2 contro i gialloblu. Dopo esser andati sotto di due reti a fine primo tempo, e graziati da un rigore sbagliati sempre degli ospiti, i rossoneri hanno recuperato nella ripresa con le reti di Chaka Traore su punizione e un super gol di tacco di Alexander Illum Simmelhack.

Nell’arrembaggio finale dei rossoneri di Abate, però, un errore difensivo ha portato alla rete del 3-2 dell'Hellas Verona, valsa la quarta sconfitta in Primavera 1 del Milan, la quinta stagionale.

Da sottolineare che Abate ha dovuto fare a meno di tutta la difesa titolare: Simic, Nsiala, Bartesaghi e Jimenez erano in Prima Squadra a causa di tutti gli infortuni nel reparto, mentre Bakoune era squalificato.