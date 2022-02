Milan Primavera, Giunti: "I ragazzi hanno già superato mentalmente quello che è successo nel derby"

Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan nel post derby Primavera: "Proviamo a portare avanti un certo tipo di idea di gioco, avallata dalla società; è giusto che si chieda alla Primavera di provare a fare certe cose. Certamente diventa anche più difficile: bisogna mettere in conto l'errore, però andiamo avanti. La prima parte di stagione abbiamo fatto fatica per le tante partite settimanali e non eravamo pronti né fisicamente né mentalmente, sopratutto disputando la Youth League: in campionato abbiamo pagato. Il derby in campionato poteva essere la chiave di volta per la nostra rincorsa, ma sono stato contento per ciò che ho visto sul campo; gli episodi ci sono girati contro, noi non siamo stati cattivi sportivamente parlando. I ragazzi hanno già superato mentalmente quello che è successo e sono già pronti per la prossima sfida".