Milan Primavera, tanti auguri a Gabriele Alesi!

Compie oggi 19 anni uno dei talenti più in vista della Primavera di mister Ignazio Abate, Gabriele Alesi. A inizio dicembre segnò nell'amichevole contro il Lumezzane con la prima squadra ma è nel settore giovanile che sta dando il meglio di sè. Con la primavera quest'anno ha collezionato: 18 partite, 6 gol e 2 assist. Eccezionale il ruolino mantenuto in Youth League con 4 reti in 4 partite giocate. Tanti auguri Gabriele!