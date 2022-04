MN - Primavera, Giunti sotto osservazione: si pensa al cambio immediato

Sono ore di riflessione in casa rossonera per quel che riguarda la panchina della Primavera del Milan: secondo quanto appreso da Milannews.it, infatti, Federico Giunti è sotto osservazione e i dirigenti di via Aldo Rossi stanno valutando un cambio immediato di allenatore per questo finale di stagione (mancano tre partite alla fine del campionato Primavera 1), e si vocifera di soluzioni interne come traghettatore. La squadra milanista è reduce da diversi risultati negativi e in classifica si trova solo due punti sopra dalla zona play-out.

di Antonio Vitiello