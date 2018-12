MN - Primavera, indizio su Giunti nuovo allenatore: l'ex rossonero presente a San Siro per Milan-Fiorentina

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Federico Giunti era presente ieri sera a San Siro per assistere a Milan-Fiorentina accanto ad altri ex rossoneri come Carbone e Tassotti. Questo potrebbe essere un indizio concreto sulla candidatura del tecnico come futura guida della Primavera rossonera in seguito all'esonero di Alessandro Lupi, anche considerando il fatto che Giunti si è visto a San Siro raramente in questi anni.