Oggi alle 18 la finale di Youth League. Gazzetta: "Milan Primavera in campo per la storia"

vedi letture

In vista della finale di Youth League di oggi contro l'Olympiacos, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan Primavera in campo per la storia". I rossoneri di Abate puntano a diventare la prima squadra italiana ad alzare questo importantissimo trofeo (sono già la prima formazione italiana ad aver raggiunto la finale).

Il Diavolo arriva a questa sfida dopo aver vinto ai rigori ottavi, quarti e semifinali contro rispettivamente Braga, Real Madrid e Porto. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle 18 e si giocherà allo stadio Colovray di Nyon, impianto che si trova davanti alla sede della UEFA in cui si sono giocate anche le due semifinali.