Pagelle Milan Primavera: Lazetic show, Scotti 16enne da 20enne, Alesi si conferma

Fonte: pagelle di Gianluigi Torre e Antonello Gioia

MilanNews.it

Nava 6 - Impegnato in poche occasioni. A volte insicuro nelle uscite alte.

Bakoune 6,5 - Migliora di partita in partita, sta diventando una certezza anche in fase difensiva.

Coubis 6 - Gioca con una tranquillità e una freddezza impressionanti. Mette in gabbia Stabile che esce prima della fine del primo tempo.

Simic 6,5 - Gara di semplice amministrazione. Ogni tanto si stacca dalla linea difensiva e sale. Molto bene nel finale, di personalità-

Bartesaghi 7 - Spinge tantissimo sulla sinistra; serve l’assist per il primo gol di Lazetic.

Gala 6.5 - Ci mette qualità, nonostante oggi abbia fatto un po’ di fatica a trovare la giocata decisiva.

Pluvio 6.5 - Oggi è lui il regista della squadra e si comporta molto bene. Offre una prestazione di qualità. Piccolo difetto: l'ammonizione inutile al 92esimo.

Stalmach 6,5 - Entra bene e si vede che ha qualità: va vicino al gol con un bellissimo destro a giro.

Zeroli 6.5 - In mezzo al campo è un problema per chiunque con i suoi inserimenti sempre perfetti. Va vicino al gol in un paio di occasioni.

Scotti 8 - Grande prestazione dell’esterno destro, chiamato a sostituire l’infortunato Traore. È ovunque, dietro, davanti; serve l’assist per il gol di Alesi, ne mette un altro perfetto che il 7 non sfrutta. A 16 anni gioca con i 20enni come se ne avesse 20.

Lazetic 9 - Eccola! La prima tripletta in rossonero. Grande prestazione del centravanti rossonero, oggi devastante sotto tutti i punti di vista.

Alesi 7 - Ci mette sempre grande qualità, a cui sta aggiungendo anche una discreta sostanza. Momento d’oro: dopo il gol con il Salisburgo, segna anche oggi; peccato per il gol sbagliato su ottimo assist di Scotti.