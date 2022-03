Primavera 1, undicesima vittoria per il Milan: terzo miglior rendimento interno per i rossoneri

MilanNews.it

Grazie al 2-0 ottenuto contro il Verona per il Milan Primavera è arrivata l'undicesima vittoria in campionato, utile per arrivare a 36 punti e restare in zona play-off. Otto di queste sono arrivate in casa per la la formazione di Giunti, che adesso gode del terzo miglior rendimento interno del campionato (25 punti in 13 partite giocate). Per i rossoneri, infatti, quello contro gli scaligeri è stato il quarto successo nelle ultime cinque sfide giocate al Vismara.