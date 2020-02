È terminata da poco Cremonese-Milan, partita valida per la 16^ giornata del campionato Primavera 2. Decisive per i rossoneri le reti di Colombo e Maldini, poi espulso, inutile il gol di Sow per i padroni di casa. Con questa sono 12 le vittorie consecutive per i ragazzi di mister Giunti.