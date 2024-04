Primavera, il Milan cade in finale di Youth League. Il percorso rimane: sabato il prossimo impegno

Il sogno del Milan si interrompe sul più bello. Come l'anno scorso i rossoneri non riescono a mettere le mani sul trofeo della Youth League: quest'anno la sconfitta arriva in finale (l'anno scorso in semifinale) contro l'Olympiacos che ha vinto 3-0 con tre reti segnate in nove minuti tra il 60' e il 69'. Una prestazione molto complicata i rossoneri che negli ultimi 20-25 minuti ce l'hanno messa tutta per provare a riaprire la gara o a rendere il passivo meno pesante, trovando però un grandissimo portiere avversario. Sicuramente il risultato fa e farà male ma i giovani rossoneri e mister Ignazio Abate con tutto il suo staff devono essere orgogliosi del percorso di questa stagione europea.

Il Milan di Abate e dei suoi ragazzi, molti giovanissimi, è arrivato per due volte tra le migliori quattro d'Europa ed è stata la prima squadra italiana a raggiungere la finale di questa competizione. Ora la squadra di Abate dovrà resettare e portarsi a casa gli aspetti positivi di questa esperienza: sabato alle 15 i rossoneri ospiteranno il Monza per andare a caccia di punti importanti in zona playoff.