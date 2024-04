Simic e il messaggio social dopo la finale: "Dobbiamo essere orgogliosi del cammino che abbiamo fatto insieme"

vedi letture

Si è spento in finale il sogno dei ragazzi di Ignazio Abate di poter vincere la prima Youth League del Milan Primavera, con i rossoneri usciti sconfitti 3-0 per mano dell'Olympiacos. Un risultato pesante che però non ha reso giustizia alla buona prova dei giovani rossoneri, protagonisti comunque di un ottimo percorso in Youth League.Tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto commentare così il cammino in Europa del Milan il difensore rossonero Jan-Carlo Simic:

L’amarezza per il finale è tanta ma dobbiamo essere orgogliosi del cammino che abbiamo fatto insieme.Siamo arrivati fino in fondo grazie ai valori di un gruppo straordinario. Le emozioni non si dimenticano.Trasformiamo la delusione in crescita. Forza Milan.