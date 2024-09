Primavera, domani l'esordio in Youth League contro il Liverpool: info e dettagli

vedi letture

Non solo la Champions League, domani parte anche la Youth League del Milan Primavera. I ragazzi di mister Guidi, proprio come la Prima Squadra, affronteranno il Liverpool al Puma House of Football a partire dalle 14:30: la sfida sarà visibile su Milan TV, sull'app ufficiale AC Milan e sarà possibile seguirla anche con il consueto live testuale di MilanNews.it.

I rossoneri, reduci dall'ottima vittoria in campionato per 4-1 contro l'Empoli, ritrovano anche Comotto e Bonomi. Mister Federico Guidi a Milan TV ha già presentato la sfida: "Le prestazioni, che poi ti fanno arrivare a un risultato positivo, aumentano l'autostima, la consapevolezza, la voglia di riandare immediatamente in campo con l'entusiasmo giusto. Quindi siamo già vogliosi di mettere da parte questa vittoria e calarci nella Youth League che è un'altra grandissima esperienza, contro un avversario che solo il nome regala grandi motivazioni. Quindi c'è tanta voglia, tanta fame, di andare a fare queste tipo di prestazioni".

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LIVERPOOL

Arbitro: Granit Maqedonci SWE

Assistenti: Simon Kristensson SWE - Anton Sjöberg SWE

IV ufficiale: Paride Tremolada ITA

IL CALENDARIO

1^ giornata, martedì 17 settembre ore 14.30: Milan-Liverpool

2^ giornata, martedì 1 ottobre ore 14.00: Bayer Leverkusen-Milan

3^ giornata, martedì 22 ottobre ore 14.00: Milan-Club Brugge

4^ giornata, martedì 5 novembre ore 16.00: Real Madrid-Milan

5^ giornata, martedì 26 novembre ore 13.00: Slovan Bratislava-Milan

6^ giornata, mercoledì 11 dicembre ore 14.30: Milan-Stella Rossa