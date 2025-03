Primavera. H.Verona-Milan, le formazioni ufficiali: assente Ibra, c'è Liberali

Il Milan Primavera scende in campo quest'oggi alle ore 11 in occasione della 28esima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri di mister Federico Guidi saranno ospiti tra pochi minuti dei pari età dell'Hellas Verona. Dopo la bella vittoria contro l'Atalanta, il Diavolo punta a mantenere il quinto posto e ad accorciare su chi precede in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida che potrete seguire in diretta televisiva su Sportitalia e in diretta testuale su MilanNews.it:

HELLAS VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu; Agbonifo, Peci, Dalla Riva, Pavanati, De Battisti; Monticelli, Vermesan. A disp.: Zouaghi, Popovic, Szimionas, Mogentale, De Rossi, Scharner, Vapore, Stella, Albertini, Philippe, Barry. All.: Sammarco

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Nissen, Frugnoli, Perera; Ossola, Victor, Comotto; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Faccioli, Mancioppi, Perin, Perrucci, Skoczylas, Di Siena, Lamorte, Perina, Cappelletti, Vladimorov, Șiman. All. Guidi