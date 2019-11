Primavera, il 20 dicembre amichevole di prestigio contro il Man United

Amichevole di prestigio per la Primavera del Milan, che il prossimo 20 dicembre sarà impegnata al Leigh Sports Village, a pochi chilometri da Manchester, contro l'U19 del Manchester United. Il calcio d'inizio, nell'impianto che ospita anche l'U23 e la formazione femminile dei Red Devils, è fissato per le ore 19.00 locali, le 20.00 in Italia. Come informa il Manchester United, l'ingresso sarà gratuito per gli spettatori. Il 2019 ufficiale della formazione di Mister Giunti si chiuderà il 18 dicembre con gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Torino, mentre il campionato si fermerà il 14, dopo aver giocato la prima giornata di ritorno con lo Spezia.