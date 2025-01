Primavera in campo oggi contro la Cremonese alle ore 11

Dopo aver vinto in rimonta contro il Lecce lo scorso mercoledì grazie alla doppietta di Pippo Scotti, il Milan Primavera di Federico Guidi sarà questa mattina ospite della Cremonese alle ore 11.

La formazione rossonera vuole rivendicare il risultato dell'andata, quando i grigiorossi rimontarono in maniera incredibile il doppio vantaggio del Diavolo. Vincere, comunque, permetterebbe al Milan non solo di continuare ad alimentare il sogno playoff, ma anche di staccare in classifica la Lazio, ad oggi a 4 punti di distanza, per tenersi stretto il sesto posto.

La partita si potrà seguire in diretta su Sportitalia e grazie al live testuale di MilanNews.it.