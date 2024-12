Primavera, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali. C'è Ibra con Scotti e Perrucci

vedi letture

Il Milan Primavera, dopo la sconfitta amara contro la Stella Rossa di mercoledì che ha sancito l'eliminazione dalla Youth League, oggi torna a giocare in campionato e lo fa in una partita suggestiva in ogni categoria: contro la Juventus. I rossoneri scenderanno in campo alle ore 11 in casa ma presso lo Stadio Città di Meda. Sul sito di MilanNews.it, come di consueto, potrete seguire il live testuale della sfida tra rossoneri e bianconeri.

Di seguito intanto le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Colzani; Bakoune, Nissen, Paloschi, Perera; Eletu, Sala, Comotti; Perrucci, Scotti, Ibrahimovic. A disp: Longoni, Mancioppi, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Gualdi, Lamorte, Perina, Colombo, Albè, Siman. All. Guidi

JUVENTUS (4-4-2): Zelezny; Ventre, Montero, Martinez, Pagnucco; Biliboc, Boufandar, Mazur, Finocchiaro; Vacca, Pugno. A disp: Radu, Nisci, Verde, Di Biase, Scienza, Florea, Keutgen, Bellino, Rizzo, Merola, Lopez. All. Magnanelli