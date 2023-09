Primavera, sabato alle 13 il Milan di Abate ospita la Juventus

Reduce dall'esordio vittorioso in Youth League contro il Newcastle, sabato la Primavera del Milan tornerà in campo in campionato: i rossoneri di Ignazio Abate ospiteranno alla Puma House of Football di Milano la Juventus. Il Diavolo è in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, mentre i bianconeri sono terzi con 6 punti (due vittorie e una sconfitta). Il calcio d'inizio del match è in programma alle 13.