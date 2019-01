Primavera, vittoria del Milan 0-2 in amichevole contro la squadra Beretti del Monza

Si è conclusa con una vittoria la partita d'esordio di Federico Giunti sulla panchina della Primavera del Milan, oggi in amichevole contro la formazione Beretti del Monza. La squadra rossonera si è imposta per 0-2, con una rete per tempo. Nella prima frazione di gioco è stato Mionic a portare in vantaggio la squadra milanista, seguito nel secondo tempo da Brescianini.