Serie A Primavera, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Alle 17 il Milan Primavera scende in campo in un match valido per la ventottesima giornata di Serie A. I ragazzi di mister Giunti affronteranno la Fiorentina, l'obiettivo è quello di dare continuità alla vittoria contro l'Ascoli per rimanere attaccati alla zona play off. Questa la formazione ufficiale del rossoneri:

MILAN (4-3-3): Moleri; Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi; Di Gesù, Brambilla, Robotti; Capone, El Hilali, Tonin. A disp: Pseftis, Desplanches, Kerkez, Pobi, Filì, Cretti, Mionic, Saco, Roback, Tolomello, N’Gbesso. All: Giunti.

FIORENTINA: Fogli; Pierozzi, Frison, Dutu, Gentile; Fiorini, Corradini, Bianco; Agostinelli; Muntenau, Spalluto. A disp: Ricco, Dainelli, Gabrieli, Giordani, Ghilardi, Milani, Amatucci, Tirelli, Di Stefano, Toci, Saggioro, Favasuli. All: Aquilani.