Settore Giovanile, i risultati del weekend

Al passo falso della Primavera maschile risponde la Primavera femminile, che vince 2-1 a Verona e riscatta il ko casalingo dello scorso weekend. I ragazzi di Mister Abate sono stati sorpresi al PUMA House of Football dal Cagliari, ma grazie ai pareggi di Inter e Lazio rimangono al secondo posto a -2 dalla vetta. Le ragazze del nuovo allenatore Zago sono state trascinate dalla doppietta nella ripresa di Longobardi. Sempre a Verona, pareggio in extremis per l'Under 16 e sconfitta per l'Under 15. Derby amaro per l'U13.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 11ª giornata, Milan-Cagliari 2-4 (19'st Liberali, 32'st autogol)

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Hellas Verona-Milan 1-2 (11'st e 25'st Longobardi)

UNDER 17 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Palauno 3-1 (18' autogol, 11'st Lupatini, 16'st Tomaselli)

UNDER 16: 10ª giornata, Hellas Verona-Milan 1-1 (41'st Lupo)

UNDER 15: 10ª giornata, Hellas Verona-Milan 2-1 (34' Angelicchio)

UNDER 15 FEMMINILE: 8ª giornata, Rhodense-Milan 3-2 (Fiore x2)

UNDER 14: 7ª giornata, Milan-Renate 2-2 (Jadid, Bernabè)

UNDER 13: 7ª giornata, Inter-Milan 2-1 (Zanellato)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Club Milano-Milan 5-3 (Raffaelli, Bertoni, Cozzi)

UNDER 12: 8ª giornata, Milan-Seguro 14-1 (Kostyuk x4, Lam x3, Miglioranza x3, Grimoldi x2, Galimberti, Colombo)

UNDER 11: 8ª giornata, San Giuliano City-Milan 2-10 (Pinton x3, Bucci x2, Geccherle, Riccardi, Gambarotto, Bernasconi, Mazreku)

UNDER 11: recupero, Cimiano-Milan 4-2 (Pinton, Gambarotto)

UNDER 11 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Real Basiglio 8-1 (Pascale x2, Di Bellonio x2, Campanella, Schense, Megna, Michelon)

UNDER 10: 8ª giornata, Milan-Lombardia Uno 14-0 (Palotta x3, Campus x3, Ilardi x2, Sartori x2, Zaza, Esiemoghie, De Chiara, Montano)

UNDER 10 FEMMINILE: 8ª giornata, Macalesi-Milan 14-5 (Carofiglio x3, Guardiani, Corsi)