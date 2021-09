Youth League, Liverpool-Milan 1-0: sconfitta immeritata dei rossoneri, Davies paratutto

Il Liverpool vince per 1-0 contro un ottimo Milan. Una vittoria di misura dei Reds, anche se i rossoneri meritavano il pareggio data la mole di occasioni prodotte dopo il vantaggio iniziale di Woltman. Un esordio non male della squadra di Giunti che, nonostante portino a casa zero punti all'esordio in Youth League, se l'è giocata fino all'ultimo secondo, a tratti dominando in casa del Liverpool. Solo un Davies versione Super ha potute fermare i rossoneri. Ora testa al campionato.