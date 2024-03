Youth League, Milan-Real Madrid: le formazioni ufficiali

Il Milan di Ignazio Abate alle 16.00 scende in campo, in gara secca, nei quarti di finale di Youth League contro il Real Madrid: in caso di pareggio durante i tempi regolamentari si andrà ai tiri di rigore. Assente Jimenez per infortunio (clicca qui), lo spagnolo è comunque presente in tribuna. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp.: Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Skoczylas, Parmiggiani, Sala, Simmelhack. All: Ignazio Abate.

REAL MADRID (4-3-3): Quetglas; Fortea, Martinez, Ramon, Youssef; Duran, Perea, Palacios; Meso, De Llanos, Gonzalo. A disp.: Gonzalez, Manuel Serrano, Moreno, Fortuny, Paulo Iago, Daniel Yanez, Aguado. All: Alvaro Arbeloa.