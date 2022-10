Youth League, Simic: "Buona partita ma vogliamo fare ancora meglio. Primo gol? Incredibile"

Jan-Carlo Simic è stato l'autore del gol rossonero nella sfida di Youth League che il giovane Milan di Abate ha pareggiato a Londra contro il Chelsea. Per il difensore serbo primo gol con il Diavolo dopo il suo arrivo quest'estate. Queste le parole del terzino ai microfoni di Milan Tv: "Segnare il primo gol è una sensazione incredibile, soprattutto contro una squadra come il Chelsea. Abbiamo giocato una buona partita, ma vogliamo fare ancora meglio settimana prossima per prenderci i tre punti. Tra campionato e Youth League la qualità dei giocatori non è tanto diversa, quello che cambia è l'esperienza di una trasferta lunga con tutto il gruppo. È un'esperienza diversa e molto bella, siamo contenti di viverla: è qualcosa che ci aiuta a crescere, è il motivo per cui giochiamo a calcio".