A. Paganin: "Theo mancherà più di Ibra. Sarà dura per Rebic stasera"

A TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha commentato così le assenza in casa rossonera per il match di stasera contro la Juventus: "Quale l'assenza maggiore in casa Milan? Theo Hernandez. Più di Ibrahimovic. Sarà costretto a giocare con due esterni non fisici come Calabria e Conti, che soffriranno i due esterni della Juve. Il solo Rebic davanti? La vedo dura che possa avere la meglio della Juve".