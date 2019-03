Abatantuono: "Mi piace Paquetà, Piatek assomiglia a Van Basten e Shevchenko. Il rossonero cresciuto di più? Bakayoko"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Diego Abatantuono, noto attore e grande tifoso milanista, ha parlato così di alcuni giocatori della rosa rossonera: "Se mi piace Paquetà Assolutamente. È bello da vedere e poi rientra, contrasta, recupera. Ogni tanto si 'arrotola' da solo quando ha la palla, meglio qualche passaggio di prima in più. A chi somiglia Piatek? Per il modo in cui anticipa gli avversari e si libera al tiro, a Van Basten e Shevchenko. Il rossonero cresciuto di più? Bakayoko. E Musacchio: ormai è insostituibile, come Rodriguez a sinistra. A proposito, ora che Conti è recuperato, il colpo per Rino sarebbe far traslocare uno tra lui e Calabria sull’altra fascia. Gran belle alternative allo svizzero, no?".