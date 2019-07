Abate sul Milan: "Futuro roseo, ma basta scommesse"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate ha parlato del futuro del Milan: "Ha tutte le componenti per ambire a traguardi più importanti. C’è una base solida, una rosa con qualità tecniche e morali. Vedo un futuro roseo, anche se per competere servono due-tre innesti mirati. Sono d’accordo con quello che diceva Gattuso: ok i giovani, ma serve anche gente di esperienza e spessore. Non è più il momento di affidarsi alle scommesse".