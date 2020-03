Abbiati a MTV: "Non mi presentai alle visite mediche del Milan perché la sera prima festeggiai la promozione in B"

Christian Abbiati, intervistato da Milan TV, ha raccontato un aneddoto risalente al suo trasferimento al Milan: "Giocavo in Serie C nel Monza, stavamo vincendo il campionato. Mi chiamò Galliani e mi disse che erano intenzionati al mio acquisto. Ero la persona più felice al mondo, essendo anche di Milano, giocare nel grande Milan per me era un sogno. Avevo la visita medica dopo la finale della Serie C prima di andare in Serie B, dopo aver vinto la partita abbiamo fatto festeggiamenti vari e la mattina dopo non mi presentai alle visite mediche del Milan".