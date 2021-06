Adani: "Se l'Italia esce ai quarti, eliminata dalla Francia, non cambia niente. Ancora più fiducia in vista dei Mondiali"

Intervenendo nel corso della puntata dedicata agli Europei sulla BoboTv, Lele Adani parla così della Nazionale e delle chances di arrivare fino in fondo all'Europeo: "Il cuore italiano batte forte sempre, secondo me è già una grande conquista e non ce l'ha regalata nessuno, è stata creata da un uomo, una persona profonda, Roberto Mancini. Non da un movimento. Mancini per le ultime convocazioni era indeciso fino alle 11.40 dell'ultimo giorno disponibile, perché è un uomo con coscienza. Se l'Italia esce ai quarti, eliminata dalla Francia, non cambia niente, anzi più fiducia in vista dei Mondiali. Difendere il cammino, sempre. L'attualità mi ha detto che Jorginho è un giocatore di altissimo livello".