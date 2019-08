Affare Correa, Boban: "Non faremo leva sulla volontà del giocatore"

Boban ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti affrontati c’è anche quello relativo alla trattativa per Correa. Ecco le parole del dirigente rossonero: "Il Milan è una società corretta ed elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore. Figuriamoci in questo caso, visto il grande rispetto che nutriamo per l’Atletico Madrid e il presidente Gil, che è un amico".