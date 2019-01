Ag. Cutrone: "Non capisco come si possa metterlo in discussione, ma se viene criticato CR7..."

Donato Orgnoni, agente di Patrick Cutrone, ha risposto così a MilanNews.it alla domanda su che effetto gli facesse sentir parlare di meteora in riferimento al proprio assistito:“Le abbiamo vissute sorridendo e continueremo a sorridere davanti a queste affermazioni. Sarà sempre il campo che parlerà per Patrick, lo ha sempre fatto. Siamo tranquilli e sereni. Io non metto in discussione il gusto personale sul giocatore, ma mi chiedo come si possa mettere in discussione un ragazzo che, a 20 anni, ha prodotto questi numeri. C’è da dire che siamo nel paese che ha criticato Cristiano Ronaldo perché non ha segnato subito…”.