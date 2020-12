Ag. Tonali: "Futuro? Lo vedo al Milan con un ruolo sempre più centrale"

Dove immagina Sandro Tonali fra cinque anni? Giuseppe Bozzo, agente del centrocampista rossonero, ha risposto così a Tuttosport: "Lo vedo al Milan, con un ruolo sempre più centrale in campo e nello spogliatoio. Sandro ha tutte le qualità, morali e tecniche, per diventare un pilastro dei rossoneri. È stato colpito dalla semplicità, dal clima da famiglia e dal profumo di vittoria che si respira a Milanello. Il Milan è un top club, un punto di arrivo per qualsiasi giocatore. Per Sandro anche di più perché il Milan è la sua squadra del cuore fin da bambino. E cosa c’è di meglio che giocare nel club per cui si tifa?".