Agostinelli sul quarto posto: "Concorrenza molto forte che va oltre Milan, Roma, Lazio e Atalanta"

Andrea Agostinelli, intervenuto su TMW Radio, ha parlato così della lotta per il quarto posto: ""C'è una concorrenza molto forte, che non parte solo da Lazio, Roma, Milan e Atalanta. Io ci metterei anche il Torino di Mazzarri, che viene pubblicizzato poco: ha sempre sbagliato poco fino ad oggi. I granata sono forti, non è detto che non possa intromettersi nella lotta. Zaza è in ripresa, con Belotti può formare una delle migliori coppie in Italia".