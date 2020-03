Albertini su Boban: "Il Milan perde un dirigente vero e competente"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Albertini ha parlato anche dell’addio di Boban: "Zvone ha dimostrato di essere un dirigente vero e competente con il plus di possedere un'esperienza che arriva direttamente dalla sua esperienza di giocatore. Il Milan perde qualcosa perché Boban è un uomo di campo. Maldini via a fine stagione? Per ora non voglio parlare di cose che potrebbero succedere. Per Paolo il Milan è casa sua e so che darà il massimo fino alla fine del campionato per questa società".