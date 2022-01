Allegri: "Il Milan ha lavorato molto bene e ha scelto buoni giocatori"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato del match di domani contro i rossoneri e dello stato di forma della squadra bianconera. Queste le sue parole: “Il Milan ha lavorato bene, hanno fatto le cose in modo ordinato e hanno scelto buoni giocatori. Si sono deresponsabilizzati di quello che avevano addosso carico Milan e ora lottano per il campionato. La Juve viene da nove anni meravigliosi, irripetibili per una società di calcio in Italia, l’anno scorso hanno vinto due trofei, quest’anno senza Ronaldo, con più spazio ad altri giocatori, abbiamo giocato delle partite con sei giocatori tra i 20 e i 23 anni. I giocatori giovani danno forza, corsa ma mancano di esperienza. Quella la migliori solo facendo partite, capendo gestione e momenti. Siamo molto migliorati in questo, con l'Udinese abbiamo giocato con grande maturità”.