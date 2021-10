Alvarez, derby di Milano per l'attaccante del River. L'agente: "Può giocare con Lautaro o Ibrahimovic basta che sia un club serio"

Intervenuto ai microfoni di FcInterNews l'agente di Julian Alvarez, attaccante del RiverPlate seguito da Inter e Milan, ha parlato del futuro del suo assistito. Queste le sue parole: "Se Inter e Milan sono interessate? Non lo so, nessuna delle due mi ha chiamato. Ha un ottimo possesso palla, è tecnico, dai buoni piedi. Può giocare da prima o da seconda punta, ma anche fuori dall’area. È un giocatore molto completo, uno che davvero ogni giorno avanza, cerca di migliorare, a cui piace imparare. Non è al top del suo livello, svilupperà ancora nuove cose. Alvarez ha già alle spalle due anni in prima divisone col River Plate, che è un club grande, dove si vive la pressione. Per questo Julian è già al livello per militare in qualsiasi squadra top in Europa. Coppia con Lautaro? Non faccio pubblicità all’Inter, lui starebbe bene con Ibrahimovic, con Lautaro o con qualche campione in Inghilterra. L’importante è che arrivi un club serio".