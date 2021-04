Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato di De Paul come possibile pedina di mercato. Queste le sue parole: "Se il Milan non rinnova Calhanoglu, al suo posti vedrei bene De Paul. E' un giocatore che vedrei bene in una big come il Milan. E' un calciatore di grande qualità e personalitè che è pronto per una grande squadra"