Ambrosini su Maldini: "Il pensiero va a Paolo. Può interpretare il ruolo con qualità"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato di Daniel Maldini. Queste le sue parole: "Il primo pensiero va per Paolo che proverà emozione e orgoglio. L'ho visto giocare un paio di volte in Primavera. Me lo ricordo a Milanello da bambino, ora è cresciuto tanto e può interpretare il ruolo con qualità. Deve avere la lucidità di mettersi in mostra quando la partita lo consente. Ha un atteggiamento tranquillo, anche nel riscaldamento"