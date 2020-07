Ambrosini sul rinnovo di Pioli: "Felice per lui. Ora vedremo come sarà gestita la cosa"

Negli studi di Sky Sport ha commentato il mancato arrivo sulla panchina del Milan di Ralf Rangnick: “Sono sorpreso perchè al di là di tutto perchè non sembravano esserci delle avvisaglie. Era una cosa neanche smentita con forza. Io non ero contro a priori, ma non perchè non riconoscessi il valore di quanto ha fatto Pioli ma perchè a prescindere non si doveva giudicare male un progetto che poteva partire. Ora bisogna vedere come la società all'interno gestirà questa cosa. Per colpa, fra virgolette, di alcune mosse della società sono andati via dei pezzi, come Bonan. Bisognerà capire come gestire questo tipo di situazione. Detto questo, sono felice per Stefano. Spero che abbia una forza che gli va riconosciuta sul mercato".