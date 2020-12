Amelia a MTV: "Al Milan si stanno vivendo sensazioni di qualche anno fa, bisogna tornare a competere per grandi traguardi"

L'ex rossonero Marco Amelia, intervenuto a Milan TV durante "L'inferno del lunedì", ha commentato così il momento positivo dei rossoneri.

Il vialetto di Milanello: “È bello, è piacevole e ti dà una sensazione bellissima. Stai per entrare in un bel mondo, in un’atmosfera vincente, senti la storia del club in quel tragitto”.

Il Milan in questo momento: “È stato fatto un lavoro giusto in questi ultimi tre anni. Si è ringiovanita la squadra, si sono portati in gruppo giocatori che hanno fatto crescere i giovani. Si è trovato anche un allenatore che a mio avviso è stato sempre sottovalutato nel corso della sua carriera. Ha il physique du rôle per stare al Milan. I risultati stanno dando soddisfazioni, peccato che non si possa andare allo stadio, andare a San Siro ora sarebbe una cosa meravigliosa. Mi auguro che i ragazzi possano ritrovare presto l’atmosfera dello stadio con i tifosi”.

Su Milan-Lazio: “Il Milan ha passato un grandissimo test, il Sassuolo era una squadra pericolosa. Abbiamo aggredito il Sassuolo già dentro gli spogliatoi, il gol di Leao significa che la squadra voleva fare bene. È sintomo di grande mentalità. Il Milan sta facendo bene nonostante le assenze importanti. La Lazio ha fatto un bel risultato con il Napoli, sarà una bella partita. Le caratteristiche delle due squadre portano a giocare un calcio che potrà divertire e che non da un risultato scontato. La squadra che sarà più in grado di gestire le forze potrà mettere in difficoltà l’avversario. La Lazio non è un avversario facile, devo dire però che i ragazzi hanno fatto un buon inizio di stagione e un finale post Covid clamoroso. Si è alzata l’asticella dal punto di vista della mentalità. Ibra è stato pioniere nel trascinarsi tutti, anche Maldini credo abbia influito per una grande percentuale. Ce l’ha nel DNA, anche senza una parola trasmette questa mentalità. Credo che si potrà fare una gran partita contro la Lazio. Anche se non verrà una vittoria la squadra avrà fatto grandi cose. Spero possa arrivare un risultato positivo perché a me il Milan piace, si sta tornando a vivere sensazioni di qualche anno fa. Il Milan deve tornare a competere per grandi traguardi, questi sono i primi passi nei risultati".