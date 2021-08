Amelia: "Da allenatore troverei la chiave per far giocare insieme Ibra e Giroud"

Marco Amelia, ex portiere rossonero e attuale allenatore, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Giroud e Ibra insieme? Si, certamente. Come allenatore troverei la chiave per metterli insieme: conosco le caratteristche di Zlatan, mentre Giroud è un attaccante di grande spessore. Questi tipi di giocatori sanno giocare in qualsiasi modo e insieme si possono completare, sono un'arma per Pioli. Nelle amichevoli si cerca per di più il minutaggio e il ritmo, ma in campionato penso che li vedremo spesso insnieme. Diaz ha fatto una grande partita, con ritmo e velocità contro un Valencia più in condizione".