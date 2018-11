Amelia: "Donnarumma tra i migliori in circolazione, è cambiato. Ora più duro e responsabile"

In un'intervista a calciomercato.com, l'ex rossonero Marco Amelia ha parlato della crescita di Gianluigi Donnarumma e dei suoi miglioramenti negli ultimi mesi di lavoro tra Milanello e Nazionale: "E' la normale condizione di un ragazzo di 19 anni quella di migliorare, essendo tra i migliori portieri in circolazione. Gigi, purtroppo, è sotto l'occhio di tutti perché difende la porta del Milan e della Nazionale, si parla sempre tanto di lui. Questo percorso di crescita passa da annate, da errori e da risalite. Nel suo caso, quando sbaglia viene sempre rimarcato di più ma nella mia carriera ho visto sbagliare mostri sacri come Buffon, Neuer, Peruzzi, Casillas e tanti altri. Donnarumma sta facendo vedere ampi margini di miglioramento, ha dato un contributo significativo agli ultimi risultati del suo club. Sono sicuro che crescerà ancora anche in virtù della responsabilità che si è preso con l'eredità di Buffon in Nazionale. Lui adesso è più duro e responsabile, già dallo sguardo si capisce il cambiamento. Si vede che sta crescendo in termini di maturità che è sempre legata all'esperienza. Non dimentichiamo che Gigi ha già fatto più di 100 partite con il Milan, non una società di seconda fascia o di B, con tutto il rispetto. Tutto quello che gli è capitato lo ha fatto crescere, ha formato una sorta di scudo che gli serve per respingere le critiche e reagire anche agli errori più vistosi".