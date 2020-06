Amelia: "Il Milan ha bisogno di un'identità forte per ritrovare stabilità"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio', l'ex portiere rossonero Marco Amelia ha parlato del Milan e delle difficoltà riscontrate negli ultimi anni dalla squadra rossonera. Queste le sue parole: "Ho giocato nel Milan del 2012, l'ultimo Scudetto, e c'era un'impressione diversa, anche la società aveva una sua identità. Probabilmente non averla, in queste difficoltà societarie, ha segnato le prestazioni della squadra e le scelte che hanno dovuto fare i dirigenti. Oggi ci troviamo davanti ad una rifondazione tecnica e sportiva, visto che Boban è andato via e Maldini non so se rimane, più altre scelte di Gazidis. Una maggiore stabilità permettere a tutti di avere una maggiore identità di club e di squadra, anche con i giocatori che vai a prendere sul mercato. Mi auguro la trovino presto, tornando così noi ad avere una realtà che ha segnato gli ultimi trent'anni di calcio nazionale ed europeo, un club importantissimo nel mondo. Credo che molto passerà anche dalle scelte di alcuni giocatori, vedi Donnarumma e Ibra".