Amerini: "Milan, per tornare grande a giugno ristrutturazione totale"

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com, Daniele Amerini, agente ed ex calciatore, ha commentato così il momento del Milan: "Col Bologna mi è sembrato compassato e sterile: giocatori da Milan per ora ce ne sono un paio, gli altri sono buoni calciatori. Il Milan ora ha bisogno di una ristrutturazione totale per tornare ai fasti di un tempo. A giugno dovranno rifare quasi tutta la squadra se vogliono tornare a grandi livelli. Centrocampo? Manca un regista, Fabregas può essere giusto per il momento anche se ha una certa età e non è un vero e proprio regista".