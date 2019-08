Amoroso a MTV: "Sono stato vicino al Milan prima del 2006"

Marcio Amoroso, doppio ex di Udinese e Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV della sfida imminente alla Dacia Arena: "Il Milan è una società che ha vinto tantissimo e mi ha dato la soddisfazione di poter indossare questa maglia per un po' di mesi. E' una partita particolare, è una vetrina giocare contro il Milan. E' una partita speciale. Vicino al Milan prima del 2006? Sono stato vicino in un'epoca in cui mi trovavo benissimo sia fisicamente che tecnicamente, quando sono diventato capocannoniere con l'Udinese e poi mi sono trasferito al Parma. Purtroppo sono arrivato al Milan tanti anni dopo, ho avuto poche opportunità di giocare. Tutte le partite che ho fatto l'ho sempre fatto con il cuore. Attaccanti del Milan? E' cambiato tantissimo. Se il Milan gira bene la palla e riescono a giocare in velocità, gli attaccanti possono avere la possibilità di segnare".