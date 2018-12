Annoni a MTV: "Cutrone il più in forma, a San Siro si carica. Abate? Il difensore centrale potrebbe essere il suo ruolo del futuro ma deve imparare a temporeggiare"

L’ex calciatore del Torino Enrico Annoni è stato intervistato da Milan Tv: “Si spera che il Torino faccia la sua partita, che non cerchi di giocare tutto indietro e in contropiede perché sarebbe a doppio taglio contro la qualità del Milan. Se io fossi nel Mister me la giocherei. Nel Torino i migliori hanno riposato in Coppa Italia, sono tranquilli. Dovranno fare risultato perché sabato sera ci sarà il derby. Mi auguro che sarà una bella partita, io sono di parte sperando che vinca il Torino. A noi granata servono dei punti”

Sulle coppie d’attacco in campo: “Noi avevamo Van Basten e Gullit, i più forti tra loro e Higuain/Cutrone e Belotti/Falque erano i due olandesi. In questo momento, il più in forma è Cutrone e a San Siro si carica tantissimo. Ha voglia di fare bene, si sacrifica, è un Inzaghi di prima maniera. Tra quelle in campo, la coppia migliore è quella rossonera”

Su Abate: “Per le sue qualità è semplice adattarsi al ruolo di difensore centrale. Potrebbe essere il suo ruolo del futuro, ha velocità e per un centrale è importantissimo. L’unica cosa è che a volte deve temporeggiare perché i falli possono essere pericolosi. Se riesce a disciplinarsi mentalmente, può essere una grande scoperta grazie a un’intuizione di Gattuso”

Su Radice: “Per il Torino ha rappresentato l’ultimo scudetto vinto, ma anche per il Milan. Era un grande uomo e persona, ci ho giocato contro. In questo momento, il calcio perde un grande sportivo e professionista. Purtroppo, la vita va avanti. Noi abbiamo perso il nostro allenatore Mondonico, anche questa è stata una tegola”.