Antonini: "Al Milan capimmo subito che Thiago Silva era un giocatore straordinario"

Luca Antonini, ex difensore rossonero ora agente, è stato intervistato da GianlucaDiMarzio.com e ha parlato di Thiago Silva: "In quel Milan in difesa c’erano Maldini e Nesta, ma tutti noi capimmo subito che Thiago era un giocatore straordinario. Un professionista incredibile che aveva un altro passo e una marcia in più dal punto di vista mentale. Ci sentiamo spesso, sono andato a trovarlo anche a Parigi e qualche anno fa abbiamo trascorso una bellissima vacanza insieme alle nostre famiglie a Miami. Thiago è un ragazzo straordinario, una delle persone più umili che io conosca. Però di calcio non parliamo mai…".