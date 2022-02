Antonini: "Con l'Udinese mi aspetto un Milan di nuovo in controllo"

In vista del match contro l’Udinese, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Luca Antonini: “Che Milan mi aspetto? Un gruppo di nuovo in controllo, che sa colpire e poi gestire. La lezione di Salerno servirà a tanti giocatori, anche a chi magari frequenta la Serie A da meno tempo, come ad esempio Maignan: nel nostro campionato non puoi mai permetterti di abbassare la guardia. Se il Milan riuscirà a stare sempre sul pezzo, contro chiunque e per 95 minuti, avrà le armi per restare davanti fino alla fine”.