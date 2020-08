Ardito: "Il calcio femminile merita più rispetto. Le ragazze fanno tanti sacrifici"

Allenatore di grande esperienza sia nel calcio femminile che in quello maschile, Michele Ardito ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della ripresa del calcio italiano e della situazione del calcio femminile. Queste le sue parole:

Qual è secondo te la situazione attuale del calcio femminile italiano?

“Meno chiacchiere e iniziamo a dare la stessa importanza del calcio maschile, almeno da un punto di vista di diritti. Queste giocatrici meritano rispetto. Sono entrato in questo mondo da due anni, ma mi sono reso conto subito dei sacrifici che fanno queste ragazze, con un budget sempre inferiore rispetto a quello stanziato per i colleghi. Spesso, queste donne sono obbligate a lavorare oltre che allenarsi tutti i giorni e dover affrontare le difficoltà dei ritiri e delle lunghe trasferte. Io spero che si arrivi presto al professionismo: il nostro movimento è già in crescita, dobbiamo raggiungere il livello delle altre nazioni europee. Questo aiuterebbe anche la nazionale femminile, che ha tante giovani che spingono per crescere e entrare nel giro. Possiamo iniziare a dire la nostra a livello internazionale".