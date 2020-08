Ardito: "Squadre come il Milan con il pubblico avrebbero fatto fatica. I giocatori dovranno ri-abituarsi alla pressione"

Allenatore di grande esperienza sia nel calcio femminile che in quello maschile, Michele Ardito ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della ripresa del calcio italiano e delle squadre che lo hanno sorpreso maggiormente. Queste le sue parole sull'assenza di pubblico e sulla stagione del Milan:

Quindi credi che il giocare senza pubblico abbia favorito l’esplosione di alcuni giovani?

“Proprio su questo argomento sto per tenere un corso sull’aspetto psicologico di non avere un pubblico. Ci stiamo abituando a delle situazioni che non sono normali e che dovremo accantonare per tornare allo status quo. Non è normale vivere con la mascherina, non è normale non avere i tifosi. Il giorno in cui si tornerà a giocare con 60.000 persone che ti fischiano o ti incitano i giocatori dovranno ricominciare a sopportare la pressione".

E da questo chi ne uscirà più forte?

“Quelli con più mentalità. Magari potrò essere smentito, ma io sono sicuro che squadre come il Milan con il pubblico avrebbero fatto più fatica, sono riusciti a svilupparsi perché non avevano la pressione e le difficoltà di giocare in situazioni di ostilità. Perché squadre come Sassuolo, Fiorentina, Atalanta sono uscite bene alla distanza in questo campionatino estivo? Perché i loro giovani si sono potuti esprimere senza la pressione del pubblico, riuscendo a mostrare le loro qualità. Ora sta a loro mantenere lo stesso livello quando tornerà ad esserci il pubblico".